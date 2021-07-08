Краснов ожидает нового импульса в работе совета генпрокуроров СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов ожидает нового импульса в работе Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств - участников СНГ. Об этом он сообщил на прошедшей впервые с начала пандемии очной встрече глав прокуратур стран СНГ в Санкт-Петербурге с участием генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева, Армении - Артура Давтяна, Белоруссии - Андрея Шведа, Казахстана - Гизата Нурдаулетова, Киргизии - Курманкула Зулушева, Таджикистана - Юсуфа Рахмона и Узбекистана - Нигматиллы Юлдашева.

"Общность стоящих перед органами прокуратур задач диктует необходимость консолидации наших усилий, в том числе в рамках различных международных форумов", - отметил Краснов. Помимо обсуждаемых на проходящей под эгидой Совета Европы и Международной ассоциации прокуроров конференции вопросов о роли прокурорских служб в противодействии киберпреступности, нелегальной миграции и террористическим угрозам, защите публичных интересов и индивидуальных прав вне уголовно-правовой сферы, генпрокурор России подчеркнул также важность тем обеспечения социальных прав граждан, в том числе в сфере здравоохранения, природоохранной деятельности. "Эти вопросы сегодня волнуют большинство граждан наших стран", - отметил Краснов.

В качестве председателя КСГП он предложил назначить секретарем КСГП Владимира Зимина, который имеет 35-летний опыт непосредственного участия в международном правовом сотрудничестве (ранее он был заместителем начальника управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России). Он должен сменить Леонида Ермолаева, который возглавлял секретариат КСГП с сентября 2010 года.

"От секретариата мы ждем более наступательного подхода в работе. Как я уже ранее отмечал, ввиду стремительного развития информационных технологий наши страны сталкиваются с новыми угрозами. Уже привычными становятся расчеты криптовалютой, использование цифровых активов, искусственного интеллекта в преступных целях. По-прежнему высокую опасность несут криминальные проявления террористического и экстремистского характера. Не снижается напряженность в сфере отношений, регулируемых миграционным законодательством, остаются актуальными вопросы противодействия торговле людьми", - заметил российский генпрокурор.

Он выразил уверенность, что совместными усилиями прокурорам стран СНГ удастся усовершенствовать работу координационного совета, в том числе используя новые формы сотрудничества, а также развивать взаимодействие КСГП с другими международными органами и организациями.