Спортсмен из Приморья прошел на сап-борде маршрут адмирала Невельского по Амуру

ТАСС, 8 июля. Спортсмен и исследователь из Приморского края Максим Харченко за пять дней прошел 340 км от Хабаровска до Комсомольске-на-Амуре на сап-борде и завершил одиночную экспедицию по маршруту адмирала Геннадия Невельского. Об этом в четверг сообщается пресс-служба Приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края.

"В сложнейших погодных условиях <...> Харченко прошел 340 километров от Хабаровска до Комсомольске-на-Амуре и завершил одиночную SUP-экспедицию по следам адмирала Невельского. Амурский сплав. Это была пятая экспедиция в серии "По следам адмирала Невельского", она началась утром 3 июля с центральной набережной Амура в Хабаровске", - говорится в сообщении.

Исследовательской целью Харченко был поиск местоположения архипелага островов Оуля Куру - верхней точки пребывания Невельского на реке Амур, куда тот следовал для обеспечения безопасности первого сплава российских войск по Амуру в 1854 году. Название архипелага было утрачено, и спортсмен планировал найти это место, но во время экспедиции по Амуру проходил паводок. В первый же день исследователь понял, что многие берега и острова затоплены, что осложняло даже поиск места для ночной остановки, и изменил цель экспедиции - как можно быстрее дойти до Комсомольска-на-Амуре.

"Я представлял себя нарочным времен Невельского, которого адмирал отправил со срочным пакетом, и у меня одна задача - быстро дойти. Как в XIX веке", - сказал Харченко. В день он проходил на сап-борде не менее 65 км, находясь на доске по 10-11 часов. Хороший темп удалось реализовать благодаря попутному течению и отсутствию встречного ветра. Харченко отметил, что во время прошлой экспедиции не мог понять, как офицеры передвигались с такой скоростью по Амуру.

"Например, 330 километров от Мариинского до Николаевского поста они преодолевали примерно за пять дней. В экспедиции 2020 года я прошел этот маршрут на сапе за 22 дня и был абсолютно без сил. Но экспедиция этого года дала мне возможность понять, что коренные жители, услугами которых пользовались офицеры для перевозки, зная протоки и учитывая особенности погоды, вполне реально могли развивать очень высокие скорости передвижения ", - отметил спортсмен.

Цикл экспедиций

Максим Харченко - член Приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края. Серию "По следам адмирала Невельского" он начал в 2018 году, тогда он на сап-борде прошел по следам шлюпочного перехода адмирала Невельского, во время которого был открыт пролив между материком и Сахалином. В 2019 году он проследовал по пути участника Амурской экспедиции Николая Бошняка - из Приморья до Советской Гавани и финишировал в заливе Чихачева, который ранее назывался Де-Кастри. Тогда спортсмен установил рекорд - первым в мире перешел пролив Невельского от материка к острову Сахалин на сапе. В 2020 году Харченко прошел по отрезку Амура и по системе озер добрался до Залива Счастья.

В 2021 году исследователь провел первую зимнюю экспедицию, сменив сап-борд на кайт - управляемый воздушный змей, позволяющий человеку передвигаться по поверхности воды или по снегу. Все экспедиции Харченко проходят под флагом Русского географического общества.