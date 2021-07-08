Здание Института географии РАН в центре Москвы останется за ним

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Одно из зданий Института географии РАН в центре Москвы, которое, как сообщалось ранее, передали ФГБУ "Дирекция по обеспечению деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом" без согласования с институтом и учредителем, остается за научной организацией. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

"О ситуации со зданием, где расположен Институт географии РАН. Произошла путаница, ситуация разъяснена всем сторонам, здание остается за институтом", – говорится в сообщении министерства.

Накануне в Институте географии РАН сообщили, что здание института, расположенное по адресу: 1-й Хвостов переулок, дом 13, строение 2, в котором располагаются отдел геоморфологии и отдел палеогеографических исследований четвертичного периода, пришли неизвестные люди, представившиеся сотрудниками ФГБУ "Дирекция по обеспечению деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом" и предъявили права на владение этими зданием.