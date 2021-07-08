Крестный ход памяти семьи Романовых в Екатеринбурге отменили из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Крестный ход во время фестиваля православной культуры "Царские дни", посвященного 103-й годовщине убийства последнего российского императора Николая II и его семьи, отменен в Екатеринбурге из-за пандемии. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.

"В этом году мы не будем проводить крестный ход в "Царские дни". <…> Новый штамм, который распространяется по области, еще опаснее. Гораздо больше людей подключают к кислороду. Поэтому в этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно - опасно", - написал он.

По информации властей, есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели ковидом именно после "Царских дней", которые проводились год назад. "К сожалению, нам придется подождать до следующего года. Врачи рассчитывают, что к тому моменту пандемия закончится, и мы сможем провести крестный ход еще масштабнее, чем раньше. И я обязательно присоединюсь к нему и вместе с другими верующими дойду до Ганиной ямы", - добавил губернатор.

О фестивале

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге была расстреляна семья Романовых. В память об этом событии в июле традиционно проходит культурно-религиозный фестиваль "Царские дни", собирающий на Урале десятки тысяч православных людей со всех концов России и из ближнего и дальнего зарубежья. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых.

В Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 96 тыс. случаев коронавируса, почти 90 тыс. человек выздоровели, около 4 тыс. умерли.

В новость была внесена правка (11:52 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - посвященного 103-й годовщине убийства.