Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до минимума за два месяца

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в четверг продолжил снижение и опустился до 0,8 - минимума с 6 мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В России в целом показатель уменьшился до 1, что стало минимальным значением с 6 июня.

Индикатор превышает единицу в восьми из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - ниже он в Москве и Подмосковье (0,99). В Самарской области коэффициент равен 1,07, в Санкт-Петербурге и Воронежской области - 1,11, в Ростовской и Свердловской областях - 1,14, в Иркутской области - 1,16, в Нижегородской - 1,17. В Красноярском крае показатель немного увеличился и достиг 1,24.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.