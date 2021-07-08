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В Геленджике открыты пляжи после подтоплений

При этом купание в Черном море ограничено в районе села Архипо-Осиповка

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Пляжи открыты после подтоплений в Геленджике и окрестностях, купание в Черном море ограничено в селе Архипо-Осиповка, наиболее пострадавшем от непогоды, до получения результатов проб морской воды, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился привести в порядок в течение трех дней все поврежденные в результате непогоды пляжи в подтопленных курортных муниципалитетах края. В среду запрет на купание в море был снят в Сочи.

"Пляжи в Геленджике и окрестностях открыты. Купание пока ограничено в Архипо-Осиповке до получения результатов проб морской воды", - сообщили в пресс-службе.

В мэрии муниципалитета уточнили, что забор проб морской воды в селе запланирован на пятницу.

Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. По данным синоптиков, циклон должен был пройти по всей территории Краснодарского края, в ночь на 6 июля сильные осадки прошли еще в пяти муниципалитетах региона, режим ЧС действует в Сочи, Горячем Ключе, Славянском, Северском, Туапсинском районах. Купание на пляжах на побережье было запрещено. По состоянию на среду циклон покинул территорию края.

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РоссияКондратьев, Вениамин Иванович
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