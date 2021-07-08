Росприроднадзор проверит все крупные реки России до ноября

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о начале масштабной проверки крупных рек в России. Специалисты дадут оценку состояния Волги, Дона, Оби, Иртыша, Ангары, а также Черного и Каспийского морей до ноября 2021 года.

"Начинаем большую проверку чистоты рек. До ноября проверим состояние Волги, Оби, Иртыша, Ангары, Дона, а также Черного и Каспийского морей. Инспекторы обследуют все угрозы состоянию водоемов", - написала она на своей странице в Instagram.

По словам Радионовой, проверки будут комплексными. В ходе них будет проверяться наличие скотомогильников, незаконных построек, затонувших кораблей.

Также в ходе проверок будут взяты пробы на фоновое загрязнение водоемов. "Реки - это как кровь в венах. Мы должны понимать их реальное состояние", - отметила Радионова.