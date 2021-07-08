Более 200 нарушителей масочного режима выявили в июле в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Астраханской области проверяют соблюдение масочного режима в торговых центрах и в местах массового скопления людей в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. За первую неделю июля было выявлено 205 нарушителей, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

"Проверки различных общественных мест, в том числе торговых центров, показали, что многие астраханцы не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания. Они привлечены к административной ответственности. Так, в июне за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в отношении жителей и гостей региона составлен 271 протокол, а в период с 1 по 7 июля было выявлено 205 нарушителей", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в пресс службе, нарушители привлекаются к административной ответственности по ст. 20.6.1 "Кодекса об административных правонарушениях", в рамках которой предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.