В Ростове-на-Дону создадут единую платформу для сервисов кикшеринга

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил создать единую платформу для фирм, занимающихся прокатом электросамокатов (кикшеринги), такие меры позволят упорядочить работу прокатов и повысят безопасность в городе. Об этом глава ростовской администрации сообщил на своей странице в Instagram .

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Также, благодаря этому, будут определены зоны ограничения скорости самокатов. "Для компаний, занимающихся кикшерингом, в Ростове будет создана единая платформа, <...> будут определены зоны запрета парковки электросамокатов и их движения, а также зоны ограничения скорости движения", - написал он. Такие меры будут реализованы до 12 июля.

Кроме того, будут внесены изменения в правила благоустройства города, касающиеся размещения электросамокатов в пределах муниципальной собственности. "Сейчас администрациям районов поручено создать базу данных, где будут наиболее привлекательные места для парковки электросамокатов. После того, как подготовительная работа завершится, с операторами будем заключать договоры на аренду земельных участков для размещения самокатов", - резюмировал Логвиненко.

В конце июня стало известно, что в центре Ростова-на-Дону мужчина, ехавший на электросамокате, сбил двухлетнего мальчика, в результате чего тот получил травмы. Следствие возбуждало уголовное дело по этому факту против руководителей кикшеринговой фирмы. В начале июля на фоне этого и других происшествий с участием самокатов городские власти признали необходимость регламентировать деятельность компаний, занимающихся прокатом данных устройств, подчеркивалось, что вопрос об упорядочивании деятельности кикшерингов стоит достаточно остро.