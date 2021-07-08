Свердловские власти выяснят причину загрязнения воды в пострадавшем от паводка районе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Свердловские власти установят возможные источники загрязнения воды нефтепродуктами в Верхнесалдинском муниципалитете Свердловской области, который пострадал от паводков. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

В трех муниципалитетах Свердловской области 5 июля объявили режим ЧС из-за серьезного подтопления территории, вызванного дождями и грозами. По информации министра природных ресурсов региона Андрея Кузнецова, от паводков пострадали около 200-250 домов.

"Министерством природных ресурсов Свердловской области в связи с поступившей, в том числе обнародованной в СМИ, информацией о появлении следов нефтепродуктов на подвергавшейся подтоплению территории в Верхнесалдинском городском округе в настоящее время совместно с органами прокуратуры устанавливаются возможные источники и обстоятельства загрязнения", - сообщили в департаменте.

В департаменте также уточнили, что на место выехала лаборатория, которая будет отбирать пробы воды.

В Свердловской области 5 июля из-за сильных дождей подтопило Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа. Главное управление МЧС по региону развернуло оперативный штаб, с жителями муниципалитетов работают психологи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организовать эвакуацию 300 детей из детских лагерей "Лесная сказка" и "Тирус".