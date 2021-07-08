Зоопарки в Москве продолжат работать в закрытом для посетителей режиме

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Зоопарки в Москве по-прежнему нельзя посетить из-за ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Ограничение с 8 июля стало бессрочным, сообщается в указе мэра Москвы, опубликованном в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Установить, что с 8 июля 2021 года приостанавливается посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), расположенных на территории зоопарков", - значится в документе.

Московский зоопарк закрыт был для посетителей с 13 июня.