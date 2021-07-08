Учащимся с первого по девятый класс будут преподавать финансовую грамотность

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российские школы начнут преподавать финансовую грамотность в первых-девятых классах, говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

Обучение в первых и пятых классах по новым образовательным стандартам начнется с 1 сентября 2022 года, по согласованию с родителями школьные программы могут быть изменены в 2021 году.

"Обязательное преподавание финансовой грамотности закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования, которые были разработаны при активном участии Банка России", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что в начальной школе элементы финансовой грамотности будут преподаваться на таких предметах, как "Математика" и "Окружающий мир", а для учеников пятых-девятых классов - "Обществознание", "Математика" и "География".

Школьников будут учить, как анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план. В пятых-девятых классах ученики перейдут к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и видов финансового мошенничества. Часть математических заданий будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок и услуг, налогов, на уроках географии будут изучаться определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия.

Кроме того, школьники должны будут научиться самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы.

"Уже сейчас, благодаря совместной работе Минпросвещения, Банка России и Минфина, 86% российских школ так или иначе включают финансовую грамотность в свои учебные планы, в каждой пятой школе это обязательный урок. Введение новых образовательных стандартов позволит каждому школьнику в нашей стране гарантированно получить необходимый для жизни запас знаний о финансах, чтобы понимать, как распорядиться своими доходами, приумножить сбережения и защитить их от финансовых мошенников", - приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова.