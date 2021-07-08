В Ватикане рассказали о состоянии здоровья Папы Римского после операции

ВАТИКАН, 8 июля. /ТАСС/. Температура поднималась в среду вечером у Папы Римского Франциска, который ранее был прооперирован под общим наркозом. При этом медицинское обследование никаких патологий не выявило, сообщил в четверг глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Вечером у него [понтифика] временно поднялась высокая температура. Сегодня утром он прошел обследование, ему сделали снимки грудной клетки и брюшной полости, результаты не выявили проблем, - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. - Святой отец продолжает плановое лечение".

Ранее Бруни сообщил, что Франциск проведет в больнице около семи дней "при отсутствии осложнений".

О госпитализации понтифика для проведения плановой операции симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника) было сообщено в воскресенье. Он лежит в римской больнице имени Агостино Джемелли, врача-францисканца, в которой проходил лечение и его предшественник Иоанн Павел II.

В последнее время 84-летний понтифик жалуется только на боли в ногах. В рождественско-новогодний период Франциск отменил ряд мероприятий из-за воспаления седалищного нерва. В конце февраля 2020 года в момент начала пандемии у него была сильная простуда.

В начале этого года Папа Римский одним из первых сделал прививку от коронавируса вакциной американской компании Pfizer, разработанной совместно с германским партнером BioNTech. О его уровне антител к коронавирусу не сообщалось, однако с конца февраля понтифик ведет нормальную деятельность, совершив поездку в Ирак, где принимал участие в массовых мероприятиях. На последних коллективных аудиенциях, возобновленных в присутствии верующих, но на открытом воздухе, он начал пожимать руки участникам.