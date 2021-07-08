Новую школу на 1500 мест построят в растущем районе Череповца

ВОЛОГДА, 8 июля. /ТАСС/. Новую школу на 1,5 тысячи мест возведут в стремительно растущем Зашекснинском микрорайоне города Череповца, где сейчас больше трети детей учатся во вторую смену. Соответствующую заявку региона на строительство в 2023-2024 годах одобрило Минпросвещения РФ, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Минпросвещения РФ завершило отбор заявок на строительство школ в регионах в 2023-2024 годах. Федеральная поддержка получена на строительство школы в 106-м (Зашекснинском) микрорайоне Череповца. Благодарю за настойчивость в решении этого вопроса нашего сенатора Юрия Леонидовича Воробьева. Зашекснинская часть города металлургов стремительно развивается. Во вторую смену здесь учится больше трети ребят - школа на 1 500 мест поможет решить эту проблему", - написал глава региона на своей странице во "ВКонтакте".

По его данным, готова проектно-сметная документация. "Новую школу оборудуем по последнему слову техники. Ребятам будет комфортно и учиться, и заниматься после уроков. Просторный актовый зал для творчества, спортзал, тир и лыжная база для наших юных спортсменов. Для читателей и исследователей в школе откроют медиацентр, большую библиотеку с книгохранилищем, закупят оборудование для лабораторных. Строительство школы начнется в 2023 году", - добавил руководитель региона.

Ранее власти области отмечали, что в Зашекснинском районе самый высокий в регионе показатель обучающихся во вторую смену - около 40%. В микрорайоне построили одну школу на 1 200 мест, но это не решило проблему полностью. Кроме того, в Зашекснинском районе сейчас активно ведется жилищная застройка, молодым семьям остро не хватает детских садов и школ. В августе 2022 года этот микрорайон свяжет с основной частью города мост через реку Шексну, который сейчас возводят, район станет еще более популярным у горожан.