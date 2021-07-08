Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Петербурга в августе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Август в Санкт-Петербурге будет теплым, длительных периодов аномальной жары не ожидается. В последней декаде лета похолодает до 15-20 градусов, сообщил на пресс-конференции ТАСС главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

"Все-таки должно быть попрохладнее в августе, хотя фон температуры воздуха тоже положительный - выше нормы, но уже не на 5 градусов, как сейчас было. <...> На 1,5-2,5 градуса выше нормы будет", - сказал Колесов, представляя предварительный прогноз погоды на последний летний месяц.

Фон температуры в ночные часы составит 13-18 градусов, тогда как в настоящее время он держится на уровне 20-22 градусов. "Дневная температура - 19-24 в начале месяца, еще возможны какие-то более жаркие периоды до 25-28 градусов. И похолодание, наверное, такое окончательное - это уже последняя декада августа, где дневная температура - 15-20 градусов", - отметил синоптик.