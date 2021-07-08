Патрушев: на Юге России удалось не допустить взрывного распространения коронавируса

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Меры, которые были разработаны и реализованы федеральными и региональными властями, позволили не допустить взрывного распространения коронавируса на Юге России. Об этом заявил в четверг секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в округе.

Открывая мероприятие, он предложил подвести итоги реализации решений, принятых на прошлогоднем окружном совещании и связанных с пандемией.

"Оперативно разработанные и реализованные правительством России и органами власти субъектов Федерации комплексные мероприятия позволили не только не допустить взрывного распространения в округе коронавирусной инфекции, но и своевременно нейтрализовать вызванные пандемией угрозы устойчивого функционирования системы здравоохранения", - констатировал Патрушев.

Он обратил внимание на то, что в регионах округа удалось избежать дефицита лекарств и медицинских изделий. При этом был значительно обновлен парк автомобилей скорой медицинской помощи, приняты меры по укомплектованию лечебных учреждений медицинскими кадрами, активизирована разъяснительная работа с населением о необходимости вакцинации против особо опасных инфекций.

"Наряду с этим усилен контроль за медицинским обследованием населения и пребывающих в регионы округа туристов", - добавил секретарь российского Совбеза.

Он напомнил, что предприятиям и организациям была оказана адресная поддержка, предоставлены различные преференции, чтобы минимизировать последствия их вынужденной приостановки в пандемию. Была также организована работа по восстановлению занятости населения.

Сопровождение нацпроектов и защита объектов здравоохранения

Кроме того, продолжил Патрушев, на Юге было усилено правоохранительное сопровождение национальных проектов в социальной сфере. "В прошлом году выявлено 68 преступлений, связанных с реализацией национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", - сказал он.

Секретарь Совбеза РФ также обратился к результатам обследования объектов здравоохранения на соответствие требованиям антитеррористической защищенности. По результатам этой работы были приняты меры по дооборудованию таких учреждений охранными и техническими средствами.

Антиковидные меры

Ситуация с распространением коронавируса остается сложной в некоторых регионах Юга России, поэтому важно пока не ослаблять принятые из-за пандемии меры, а также обеспечить проведение вакцинации от ковида, сказал Патрушев.

"В настоящее время ситуация остается сложной. В ряде регионов наблюдается рост числа инфицированных", - указал он.

Субъектам округа нужно "продолжить работу, не ослаблять принятые меры и режимы, организовать проведение вакцинации, обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность", подчеркнул Патрушев.