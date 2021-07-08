МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Подведение итогов Всероссийской переписи населения пройдет в два этапа. Окончательные данные будут опубликованы до 31 декабря 2022 года, сообщается в правилах подведения итогов Всероссийской переписи населения, утвержденных постановлением правительства.

"Подведение итогов Всероссийской переписи населения 2020 года (которая будет проводиться в октябре 2021 года - прим. ТАСС) осуществляется Федеральной службой государственной статистики в два этапа. На первом этапе (до 30 апреля 2022 года) подводятся предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2020 года в отношении численности переписанного населения с разбивкой на городское сельское население на основе подсчета результатов работы, выполненной лицами, осуществляющими сбор сведений о населении", - указано в документе.

Согласно правилам, на втором этапе - до 31 декабря 2022 года - будут подведены окончательные итоги Всероссийской переписи населения. К этой дате должны появиться данные относительно численности и размещения населения, числа и состава домохозяйств, возрастно-полового состава, состояния в браке, а также образования и статуса участия в составе рабочей силы граждан РФ.

На основе обработки данных о населении, которые будут извлечены из переписных листов, также будут опубликованы сведения о национальном составе, владении языками, гражданстве, источниках средств к существованию, миграции, жилищных условиях населения. Также будут учтены данные о рождаемости и численности граждан РФ, постоянно проживающих в стране, но находившихся на дату проведения переписи за ее пределами, а также численности лиц, временно находившихся на дату проведения переписи на территории РФ.

Итоги первого этапа переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.

Ранее стали известны официальные сроки проведения всероссийской переписи населения. Согласно постановлению правительства РФ, она пройдет с 1 по 31 октября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".