Путин рассказал, что влюбился в Кабардино-Балкарию после первого знакомства с ней

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, комментируя проект финалистки конкурса "Большая перемена" о достопримечательностях Кабардино-Балкарской Республики, рассказал, что влюбился в это место еще во время первого знакомства с ним. Глава государства в четверг в режиме телемоста связался с "Артеком", где проходит финальный этап конкурса.

Финалистка конкурса в направлении "Познавай Россию!" Сафия Кумышева из Нальчика сказала, что считает Кабардино-Балкарию самым красивым местом. "Необходимо развивать туризм. Мой город прекрасный, его должна увидеть вся Россия!" - отметила она.

Путин поддержал финалистку и подчеркнул, что ее родина - это очень красивое место. Президент РФ также рассказал, что сам неоднократно посещал Кабардино-Балкарию и "влюбился в такие места и эту республику благодаря первому знакомству с ней". "На лыжах катался в этих прекрасных, чудных горах. В первый раз, когда приехал, помню свои впечатления, - сказал Путин. - На гору забрался, посмотрел - было яркое солнце, голубое небо. Абсолютно естественным образом пришли в голову простые мысли. Посмотрел на все это чудо и поймал себя на мысли: как жаль, что я никогда раньше этого не видел, и как хорошо, что жизнь сложилась таким образом, что я вижу это сейчас".

"Я тебя поздравляю искренне. Здесь сочетание двух элементов имело место быть: это твой талант в подаче материала, и самая главная составляющая - красоты твоей республики, в них нельзя не влюбиться", - добавил российский лидер.

Глава государства также присоединился к словам благодарности в адрес родителей и близких людей финалистки.