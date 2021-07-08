Путин назвал доброе сердце залогом серьезных достижений в жизни

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин убежден, что доброе сердце помогает людям добиваться результатов в жизни. Такое мнение он высказал на встрече с финалистами конкурса "Большая перемена", которая прошла в формате видеоконференции в четверг.

"Очень важно, чтобы человек рос и в своем окружении излучал добро, делал добро, помогал другим людям. Ты и сама от этого становишься добрее и лучше и оказываешь благотворное влияние на всех твоих друзей и всех твоих знакомых", - сказал президент, обращаясь к финалистке из Приморского края Маше Горбуновой. Путин выразил уверенность, что доброта всегда помогает людям идти по жизни и способствует серьезным, заметным успехам. "Только излучая это добро, делая добро, можно и самому добиваться значимых результатов", - сказал глава государства.

Девочка рассказала президенту о своих музыкальных увлечениях, отметив, что она "любит любую музыку", играет на фортепиано с шести лет, а ее любимое фортепианное произведение - "На волнах" Ольги Геталовой. При этом, по словам школьницы, ей даже не нужны ноты, свои любимые произведения она знает наизусть.

"Если организаторы могут это сделать, я думаю это несложно, было бы здорово - и ребятам было бы интересно послушать", - заметил Путин. Он добавил, что неслучайно стал расспрашивать свою собеседницу о музыке. По его словам, любящий музыку человек обладает добрым сердцем и тонкой душевной организацией. Выслушав рассказ девочки о том, как она смастерила кормушку для птиц после прошедшего во Владивостоке ледяного дождя, Путин похвалил ее за поступок, заметив, что у нее "доброе сердечко", и добавил, что такое поведение воспитывает и сверстников, окружающих ребенка.

Еще один финалист, Кирилл Рыбаков, рассказал президенту о своей экологической деятельности и интервью по этой теме с его учительницей. Путин с большим интересом выслушал рассказ ребенка и заметил, что тема защиты окружающей среды, природы, флоры и фауны является очень важной, но, по словам президента, в этом огромная заслуга учительницы мальчика, потому что она смогла увлечь своих учеников. "Преподаватели, педагоги тонко направляют своих учеников на то, что представляет интерес для всей страны, для вашей республики, для города", - сказал президент, поблагодарив всех преподавателей страны.