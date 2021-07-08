Полпред в ЮФО заявил, что ущерб экологии Юга России приблизился к 10 млрд рублей

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Общий ущерб, причиненный экологии Южного федерального округа в 2020 году, приблизился к 10 млрд рублей. Об этом заявил в четверг полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов на совещании по вопросам национальной безопасности в макрорегионе.

Он обратил внимание на то, что в ЮФО остается немало проблем с охраной окружающей среды.

"По данным региональных органов прокуратуры, Росприроднадзора и территориальных министерств природных ресурсов, объемы причиненного оплаченного вреда природным ресурсам постоянно растут. В 2020 году они превысили 1,5 млрд рублей, а общий ущерб экологии приблизился к 10 млрд рублей", - сообщил полпред.

При этом, как отметил Устинов, целевое финансирование на охрану природы в регионах ЮФО значительно ниже, чем в большинстве других субъектов. "В частности, не обеспечивается надлежащая финансовая поддержка защиты и реабилитации земель, а также поверхностных и подземных вод", - обрисовал он ситуацию в округе. "А ведь земельные угодья, особенно пахотные, являются главным нашим богатством", - посетовал полпред.

Устинов напомнил о том, что ЮФО обладает разнообразным природным потенциалом, в нем расположились уникальные экосистемы. "Однако в последние годы в округе участились засухи, пыльные бури и шквальные дождевые осадки, - констатировал он. - Примером чего является наводнение в Крыму".

Устинов считает, что социально-экономическое развитие Крыма должно осуществляться без ущерба природе, особенно на Черноморском побережье.

"Социально-экономическая модернизация полуострова не должна влечь вырубку лесов и сокращение объема других природных ресурсов особенно на побережье Черного моря", - подчеркнул он.

Как считает полпред, предельно жестким должно быть реагирование на нарушение природоохранного законодательства при строительстве и другой хозяйственной деятельности в особо охраняемых природных зонах Крымского полуострова. "В первоочередном порядке следует нейтрализовать экологические угрозы на ряде особо опасных предприятий Крыма", - добавил он.

Экологическая реабилитация Волги

Владимир Устинов на совещании по вопросам нацбезопасности в макрорегионе обратил внимание на то, что экологическая реабилитация Волги на территории Юга России идет недостаточно эффективно.

"Экологическая реабилитация великой реки на всем ее протекании в округе ведется недостаточно эффективно", - отметил он, говоря о ситуации на Волге. По словам полпреда, постоянно фиксируются загрязнения реки сточными водами, нарушения правил водопользования, факты неисправности гидротехнических сооружений. "В этой связи необходима скорейшая реализация проекта по экологическому оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской и Астраханской областях для восстановления природного баланса на Нижней Волге", - считает он.

Как сообщил Устинов, практически все регионы ЮФО испытывают недостаток водных ресурсов. При этом в текущем году дельта Волги в Астраханской области выгорела почти на треть больше, чем в предыдущем. Пожары охватили и значительные приволжские территории в Волгоградской области.

Подводя итог, полпред отметил, что проблемы охраны окружающей среды имеют первостепенное значение для руководства округа.