Калининградцев, отдыхавших в регионе, освободили от ПЦР-теста при выходе на работу

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Калининградские власти освободили жителей области, которые провели отпуск в регионе, от обязанности сдавать тест ПЦР на коронавирус при выходе на работу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Отпускникам, не выезжавшим из региона, ПЦР-тест не потребуется", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом работники, которые возвращаются из отпусков за пределами региона, обязаны, начиная с 7 июля 2021 года, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее 72 часов до дня выхода из отпуска. Это требование не распространяется на вакцинированных работников или перенесших заболевание в последние шесть месяцев.

Также с 15 июля работодателям запретили отправлять в командировки работников, кроме тех, кто прошел двухэтапную вакцинацию или перенесших заболевание в последние шесть месяцев. В региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией ранее сообщили, что для транспортных предприятий, обеспечивающих доставку грузов в регион и из него, сделали исключение.

Постановление, в котором закреплены эти нормы, вступает в силу с 8 июля.

Главный санитарный врач области 23 июня подписала постановление об обязательной вакцинации работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли, здравоохранения. В срок до 20 августа двумя компонентами вакцины от новой коронавирусной инфекции должны привиться не менее 60% сотрудников предприятий и учреждений, которых касается это решение. По данным областных властей, на 7 июля в регион суммарно поставили 193 927 комплектов доз вакцины. Привились 182 334 человека, из них двумя компонентами - 130 940.