Европарламент считает необходимым создание новых структур в фармрегуляторе ЕС

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Европейский парламент одобрил в четверг доклад о необходимости создания новых структур в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), предназначенных для повышения его эффективности и оперативности в борьбе с чрезвычайными ситуациями. Принятый документ будет передан Европейской комиссии для дальнейшего обсуждения этого вопроса. Трансляцию заседания пленарной сессии из Страсбурга провел сайт Европарламента.

"Беспрецедентная по своему характеру экспертиза по изучению ситуаций, возникших в результате пандемии COVID-19, указала на необходимость повысить эффективность Евросоюза в управлении процессом доступности лекарств и медицинских процедур. Она также указала на важность разработки медицинских мер, противодействующих угрозам, возникающим в сфере обеспечения общественного здравоохранения", - говорится в докладе, рассмотренном Европарламентом.

В нем особо отмечается, что "способности Евросоюза принимать меры по борьбе с пандемией сильно мешало отсутствие четких юридических рамок, а также слабая подготовленность ЕС к возникновению чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения, что и затронуло большинство стран - членов сообщества". Также в документе указывается, что пандемия "обострила уже существовавшую проблему с нехваткой ряда лекарств, имеющих огромную важность для ведения борьбы против коронавируса". Пандемия, отмечают в Европарламенте, "выявила структурные ограничения, снижающие способность ЕС быстро и эффективно реагировать на кризисы в системе общественного здравоохранения". "Все это указывает на важность формирования долговременных структур в рамках ЕС с тем, чтобы ликвидировать нехватку лекарств и медицинских услуг", - подчеркивается в принятом решении.

Новые структуры

В связи с этим Европарламент считает необходимым создать в рамках Европейского агентства лекарственных средств ряд новых инстанций: Специальную группу по чрезвычайным ситуациям, Группу по изучению ситуации с нехваткой лекарств и определению их безопасности, Специальную группу по медицинским мерам.

Группа по чрезвычайным ситуациям будет действовать и выносить решения независимо от мнения других научных комитетов агентства. Она будет, в частности, разрабатывать на основе собственного анализа рекомендации относительно тех лекарственных средств, которые следует применять в возникшей чрезвычайной ситуации.

Она же, на основе имеющихся научных данных, будет давать рекомендации разработчикам и производителям лекарств, в частности относительно клинических испытаний препаратов. В условиях срочной ситуации такую оценку группа должна предоставлять разработчикам в 20-дневный срок.

Группе по медицинским мерам будет поставлена задача координировать срочные действия Евросоюза в том, что касается урегулирования проблем, связанных с предоставлением медицинских услуг, в частности анализируя возникшие в них потребности. Она будет давать оценку клинической ситуации в странах - членах ЕС, оценивать возможности их госпитальных систем по борьбе с массовым заболеванием. В случае возникновения чрезвычайной ситуации она будет оперативно разрабатывать списки необходимых к применению процедур и оборудования, периодически обновляя их.

Специалисты группы будут также консультировать производителей медицинского оборудования и препаратов в рамках возникающих ситуаций, оказывать им помощь в сфере разработки технологий. Этот же коллектив специалистов будет консультировать в случае необходимости Европейскую комиссию.

Группа по лекарственным средствам будет не только проводить мониторинг и прогнозирование ситуаций, предостерегая о возможной нехватке ряда лекарств, но и выступать как консалтинговая структура. Она будет разрабатывать необходимые меры действий, оценивать эффективность осуществляемых оперативных мер и помогать их реализовывать. Также она, совместно с другими структурами агентства, будет участвовать в определении безопасности применяемых для борьбы с массовыми заболеваниями препаратов.

Подробный документ

В документе Европарламента приводятся возможные правила формирования и работы новых групп, применяемые ими процедуры и нормы, взаимоотношение групп с другими структурами агентства, со Всемирной организацией здравоохранения, Европейской комиссией и странами - членами ЕС, их медицинскими органами. Европарламент также считает важной разработку цифровых структур, необходимых для обмена информацией и для информирования общественности, создания математических моделей ситуации. Депутаты Европарламента призывают к созданию совместимой цифровой базы данных ЕС, направленной на выявление, прогнозирование и предотвращение нехватки лекарственных средств. Новая база данных облегчит на постоянной основе доступ к информации и обмен ею между агентством и соответствующими национальными органами.

Как считают в Европарламенте, важно добиться и взаимодействия между различными информационными сетями, что повысит их общую эффективность. "Наличие быстрого доступа к данным этих систем здравоохранения, обеспечение обмена такими данными имеют огромное значение для эффективного урегулирования чрезвычайных ситуаций, возникающих в работе общественного здравоохранения", - подчеркивают в Европарламенте.

В принятом документе рекомендовано и более широко использовать возможности, которые предоставляют космические программы Европейского космического агентства. В частности, это данные мониторинга Земли программы Galileo ("Галилео") и данные по геолокализации от системы Copernicus.