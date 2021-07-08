Для первой карбасной регаты в Архангельске построили три специальных гоночных судна

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июля. /ТАСС/. Три специальных гоночных деревянных карбаса построены для первой поморской карбасной регаты, которая пройдет в Архангельске 17-18 июля. Как в четверг рассказал журналистам руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба, карбасы названы словами из поморской говори (языка).

"Первая поморская карбасная регата состоится 17-18 июля. Было построено три карбаса длиной 5,6 м. Название карбасов - это поморские слова "Койду" (куда), "Пошто" (зачем), "Сейгод" (в этом году). Заодно сохраняем и поморскую говорю", - сказал Шкаруба.

Карбас - парусно-гребное промысловое и транспортное деревянное судно, распространено с XV века до настоящего времени на Белом и Баренцевом морях. Суда построены по архивным чертежам 1964 года так называемых сельдяных карбасов конструкторского бюро Соломбальской судоверфи, где был разработан стандарт таких плавсредств. "Конструкторы Соломальской судоверфи выбрали такой карбас как наиболее удачный, он был подработан, - отметил представитель организаторов регаты. - И мы видим такой по форме, скольжению в воде, обтекаемости, что это идеальное судно, очень красивое, оно очень легко идет на веслах".

Регата будет проходить в центре Архангельска от Красной пристани, где находится Северный морской музей до яхт-клуба на улице Логинова.

Северный морской музей в этом году получил причал на Красной пристани в собственность, теперь там могут швартоваться маломерные суда с осадкой до 4,5 м. "У Красной пристани кроме причалов Росморпорта и Северного морского пароходства не было паспортизированных причалов. Северный морской музей привлек инвестора, получил возможность провести работы по паспортизации, водолазные работы и прочие необходимые процедуры, - рассказал директор музея Евгений Тенетов. - Городская администрация нам этот причал передала, и это теперь официально музейный причал. Поморская карбасная регата становится первым мероприятием, которое пользуется этим причалом".

Традиции карбасных гонок

Первая регата на карбасах прошла в Архангельске в 1870 году. Она стала центральным мероприятием приезда в город великого князя Алексея Александровича. Гонки на традиционных поморских судах проходили как на веслах, так и под парусом. "По этому же примерно маршруту пойдет и наша регата, - пояснил Тенетов. - Призы, кстати, там были солидные, рулевым вручались серебряные часы".

Второй раз карбасная регата в Архангельске состоялась в 1884 году. Она была приурочена к празднованию 300-летия города.

Как управлять карбасом

В регате будет участвовать шесть команд по пять человек в каждой. Гонки будут проходить отдельно под парусами и отдельно на веслах. Как пояснил Шкаруба, участники уже приступили к тренировкам, поскольку управление карбасом не такое, как весельной лодкой или яхтой. "Чтобы команда красиво выглядела на старте, надо тренироваться", - добавил он.

Как отметил директор музея, на тренировке команда студентов Северного Арктического федерального университета прошла на веслах дистанцию примерно в два километра за 20 минут. "Это очень хороший результат, наша команда пока смогла пройти только половину дистанции, мы продолжим тренировки", - сказал он ТАСС.

По словам Шкарубы, в этом году решено ограничиться участием в гонках трех одинаковых судов. Возможно, на будущий год к регате будут допущены и другие деревянные плавсредства.

Первая поморская карбасная регата состоится при поддержке Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда Владимира Потанина, она станет главным событием международного фестиваля деревянного судостроения "Матица", который начнется 15 июля.