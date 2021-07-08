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Электроснабжение более 20 поселков в Красноярском крае восстановили после шквала

С последствиями непогоды боролись двое суток

КРАСНОЯРСК, 8 июля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение 24 поселков в Балахтинском и Новоселовском районах Красноярского края, оставшихся без света после непогоды 6 июля. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании "Россети Сибирь".

Сильная гроза и шквалистый ветер обрушились на регион вечером 6 июля, повредив пять опор воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ "Малый Имыш - Новоселовская".

"Электроснабжение в 24 населенных пунктах на западе региона полностью восстановлено", - сообщили в пресс-службе.

Аварийно-восстановительные работы не прекращались почти двое суток. Благодаря резервным дизель-генераторам социально значимые объекты обеспечили электричеством. Всего задействовали 56 передвижных дизельных установок.

"Работы энергетиков осложнились погодными явлениями. После сильного ливня глубина колеи доходила до полуметра. Задача стояла - демонтировать старые и установить новые опоры ЛЭП. К слову, высота одной опоры - 22 метра, а весит она шесть с половиной тонн", - пояснил и. о. главного инженера "Красноярскэнерго" Зиннур Тимиргалеев.

Всего на восстановлении ЛЭП работали 48 сотрудников и 41 единица спецтехники.

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РоссияКрасноярский край
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