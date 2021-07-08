Индонезийское агентство по лекарствам положительно оценило "Спутник V"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Индонезийское агентство по лекарственным препаратам дало положительный отзыв на российскую вакцину "Спутник V". В скором времени препарат в стране могут одобрить для экстренного применения, сообщил ТАСС посол Индонезии в России Хосе Таварес на международной промышленной выставке "Иннопром".

"Буквально недавно Россию посещало агентство по лекарствам Индонезии. Оно проводило переговоры с институтом Гамалеи по поводу регистрации "Спутника V" на территории Индонезии. Насколько я знаю, агентство завершило свою работу в России, вернулось в Индонезию и дало позитивный отклик на вакцину "Спутник V". На мой взгляд, мы можем говорить, что в скором времени Индонезия может одобрить "Спутник V" как вакцину для экстренного применения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас агентство финализирует документы для дальнейшей работы.

С 3 июля Индонезия ввела полный локдаун на острове Ява и в провинции Бали. 7 июля власти распространили действие социальных ограничений на 43 населенных пункта за пределами Явы и Бали. К настоящему моменту распространение коронавируса выявили во всех 32 провинциях и двух особых административных округах Индонезии. Индонезия вышла на второе место в Азии после Индии по числу инфицированных и летальных исходов, в островном государстве циркулирует дельта-штамм.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. По данным организаторов, выставку посетят 23 крупные зарубежные делегации. Самую большую привезла партнер выставки - Италия.