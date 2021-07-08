Прививочную кампанию приостановили в Брянске из-за отсутствия вакцины от коронавируса

ТАСС, 8 июля. Прививочную кампанию от коронавируса приостановили в Брянске из-за того, что в медучреждениях закончилась вакцина. Формируются листы ожидания, вакцинация возобновится после поступления очередной партии препаратов, сообщил в четверг оперативный штаб Брянской области.

"В настоящий момент проходит запись на вакцинацию, а также формируется список ожидания. Как только очередная партия вакцины поступит в регион, медицинские учреждения начнут приглашать жителей области для вакцинации", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в оперштабе, в районных медучреждениях имеется большой запас вакцины, она закончилась только в Брянске. Заявку на поставку новой партии подали в Минздрав РФ, информации об объеме доз и сроках возобновления прививочной кампании на данный момент нет.

С 26 июня в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий населения. К ним в том числе относятся работники торговли, общепита, транспорта, образования, отделений финансовых организаций и почтовой связи, многофункциональных центров, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, сфера культуры, спорта, а также работники органов власти Брянской области и подведомственных организаций. Прививку первым компонентом вакцины нужно сделать до 1 октября, вторым - до 15 ноября.

По информации на 8 июля, в Брянской области всего вакцинировались 223 645 жителей, при этом 34 094 человека сделали прививку за последнюю неделю, двумя компонентами привились 77 441 человек. В регионе с начала пандемии выявили 47 089 случаев заражения коронавирусом, в том числе 323 - за последние сутки, выздоровели 43 573 человека, 592 пациента умерли.