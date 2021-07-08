Полиция Лондона задержала 20 человек после выхода сборной Англии в финал Евро

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Полиция Лондона задержала 20 человек за нарушение общественного порядка после встречи сборных Англии и Дании в полуфинале чемпионата Европы по футболу, завершившейся победой англичан со счетом 2:1. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице Скотленд-Ярда в Twitter.

"После невероятной победы Англии сотрудники полиции осуществляли патрулирование по всему Лондону, взаимодействуя с людьми. В некоторых частях города, преимущественно в центре Лондона, люди собрались большими группами, и полиция была направлена туда. Было проведено 20 задержаний в связи с нарушениями общественного порядка, простыми нападениями, а также нападениями на сотрудников полиции", - отмечает столичное полицейское управление.

В ночь на четверг поклонники футбола по всей стране громко отмечали победу своей сборной, размахивая английскими флагами, запуская фейерверки и выкрикивая рефрен football's coming home! ("Футбол возвращается домой!") из песни Three Lions, ставшей гимном английских болельщиков. В центре Лондона толпа перекрыла движение на площади Пикадилли и нескольких прилегающих улицах, люди забирались на постаменты статуй, фонарные столбы и красные телефонные будки. Футбольные фанаты также поднялись на крышу остановившегося на площади двухэтажного автобуса и разбили одно из его окон. В ситуацию пришлось вмешаться специальным подразделениям полиции по борьбе с массовыми беспорядками, однако о серьезных стычках между правоохранителями и болельщиками не сообщалось.

В полуфинальном матче англичане на лондонском стадионе "Уэмбли" победили сборную Дании в дополнительное время со счетом 2:1. Победу команде принес точный удар Гарри Кейна (104), который оказался первым на добивании после того, как не реализовал пенальти. В финале сборная Англии 11 июля на "Уэмбли" сыграет с итальянцами, которые во вторник победили команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти). Встреча начнется в 22:00 мск.