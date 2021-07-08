В Дагестане сохраняются высокие темпы госпитализации из-за COVID-19

МАХАЧКАЛА, 8 июля. /ТАСС/. Высокие темпы госпитализации сохраняются в Дагестане из-за распространения коронавирусной инфекции. За минувшие сутки госпитализировали 421 больного, сообщает в четверг пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Сохраняются высокие ежедневные темпы госпитализации, за минувшие сутки госпитализирован 421 больной по всему Дагестану. 186 пациентов получают интенсивную терапию в отделениях реанимации. Еще 1 417 получают лечение амбулаторно, то есть на дому", - сказали в Минздраве Дагестана.

По словам представителя регионального Минздрава, в республике с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями отмечается рост приверженности к вакцинации среди населения.

"Сегодня мы получили еще одну поставку от Минздрава России - 13 050 доз вакцины, которые оперативно развозятся по пунктам вакцинации. Это позволит обеспечить увеличение темпов вакцинации в регионе до конца недели и в выходные дни, когда расход ее бывает больше. Наращивание темпов вакцинации будет продолжено", - приводит слова министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой пресс-служба.

Уточняется, что на 8 июля в Дагестане от COVID-19 привились 172 757 человек.

"В регионе наблюдается напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19. В настоящее время на лечении в стационарах республики находятся 3 873 пациента, число ковидных коек увеличено до 4 870", - заключили в Минздраве Дагестана.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень заболеваемости COVID-19 в Республике Дагестан вызывает беспокойство.