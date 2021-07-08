Власти Якутии планируют закупить спецоборудование для тушения лесных пожаров

ТАСС, 8 июля. Власти Республики Саха (Якутия) планируют к следующему лесопожарному сезону в 2022 году закупить новую спецтехнику для вызова искусственных осадков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

"Приняли решение, что будем обращаться в правительство РФ, Минтранс России, чтобы Якутия на следующий лесопожарный сезон смогла заказать оборудование на имеющиеся самолеты для самостоятельного проведения работ по вызыванию осадков", - цитирует пресс-служба министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамина Афанасьева, который отметил, что с такой инициативой выступил глава региона Айсен Николаев.

Пресс-служба поясняет, что спецтехника будет крепиться на уже имеющиеся в регионе самолеты. На данный момент для тушения пожаров в Якутии используют самолеты АН-26 "Циклон" и БЕ-200 - это специальное воздушное судно, которое имеется только в распоряжении МЧС России. Афанасьев отметил, что БЕ-200 привлекается по заявке республики, а проживание экипажа оплачивается регионом. Для этого в 2021 году было выделено 50 млн рублей.

На данный момент в Якутии для борьбы с лесными пожарами всего задействовано 338 единиц техники и более 3,5 тысяч человек. Ранее МЧС и Минобороны РФ после обращения главы Якутии направили в регион четыре вертолета Ми-8 с водосливными устройствами.

По данным республиканского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такого жаркого и сухого июня, как в этом году, не было в регионе с 1888 года. В республике выпало меньше 2 мм осадков, а среднемесячная температура воздуха в большинстве районов на 2 -5 градусов превысила норму.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ради обеспечения пожарной безопасности ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них для транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.