Опрос: более половины россиян выезжают на дачу в пятницу вечером

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Около 60% россиян предпочитают выезжать на дачу в пятницу вечером или в первой половине субботы, несмотря на пробки. При этом 57% дачников тратят на дорогу более часа, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Авто.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Большинство опрошенных - 59% - выезжают на дачу в пятницу вечером или в первой половине дня в субботу. Остальные предпочитают выбрать альтернативное время, чтобы миновать пробки. Нередко это ночь пятницы - так делают 13% опрошенных", - следует из исследования.

По данным сервиса, почти втрое меньше людей уезжают на дачу в четверг, а самым непопулярным временем оказалось утро пятницы - его выбирают лишь 3% дачников.

Как выяснили в "Авто.ру", около 57% дачников тратят на дорогу до дачи более часа. При этом 26% респондентов проводят в дороге даже более двух часов. "Чуть больше повезло дачникам, которые преодолевают путь в среднем за полтора-два часа, - таких 16%. Еще меньше времени тратят 15% респондентов - час-полтора максимум. До часа дорога занимает у 42% дачников, из них 17% добираются в течение 30 минут", - указано в исследовании.

Основной причиной долгой дороги владельцы дач считают пробки. Так, 85% респондентов пожаловались на заторы по пути на дачу, в то время как 2% опрошенных заявили, что из-за пробок вообще отказались от поездок на автомобиле. Две трети участников опроса назвали скопления машин по дороге незначительными и лишь 15% избегают пробок вообще.

Исследование проводилось с 24 июня по 7 июля текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 1 тыс. человек.