В Забайкалье приостановили работу "поездов здоровья" из-за пандемии

ЧИТА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края из-за коронавируса до августа приостановило проект "Здоровое Забайкалье", по которому профильные врачи выезжали в районы на "поездах здоровья". Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Проект "Здоровое Забайкалье" временно приостанавливает выездную работу врачей. Выезды "поездов здоровья" будут продолжены в августе. Это связано с усилением противокоронавирусных мер", - говорится в сообщении.

Как уточнил сосудистый хирург, депутат Законодательного собрания Забайкальского края Алексей Саклаков, всего за 2,5 месяца по проекту врачебные консультации получили почти 2,5 тыс. жителей. "Причем зачастую это была помощь специалистов, крайне востребованных в районах - кардиологов, онкологов, хирургов, эндокринологов. Кроме того, отмечу, что в рамках проекта усилена работа по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул Саклаков.

Краевой проект "Здоровое Забайкалье" запущен по инициативе губернатора Александра Осипова в апреле 2021 года. С тех пор было охвачено более 50 населенных пунктов и сел, из которых приезжали пациенты, либо сами врачи оказывали консультации на местах.

В Забайкалье с середины июня растет заболеваемость коронавирусом. За последние сутки врачи зарегистрировали 332 случая заражения, за все время зафиксировано 49 619 случаев. Вылечены 45 189 человек, 957 пациента умерли, 201 находится в тяжелом состоянии, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В крае действует обязательный масочный режим для всех жителей, а также запрет на банкеты в кафе и ресторанах и мероприятия численностью более 50 участников. С февраля ведется массовая вакцинация, развернуто 92 пункта, привиты более 213 тыс. жителей. Всего региональное правительство намерено провакцинировать не менее 60% взрослого населения, это порядка 475 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников в 10 направлениях социальной сферы.