Компенсации за подтопленные дома в Сочи начнут выплачивать на следующей неделе

Из-за непогоды в Сочи подтопило 90 домовладений, компенсации положены 355 жильцам. На эти цели потребуется порядка 18 млн рублей.

"Прошу максимально серьезно отнестись к этой работе, тщательно подготовить и оперативно направить в край все необходимые документы, чтобы уже со следующей недели начать выплаты пострадавшим", - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский, чьи слова приводит пресс-служба.

4 июля на Сочи обрушились ливни со шквалистым ветром, подтопленными оказались десятки домов, ветер повалил деревья, семь населенных пунктов локально остались без электричества. Сейчас последствия непогоды устранены, город и пляжи очистили от мусора, ила и веток.