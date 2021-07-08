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Компенсации за подтопленные дома в Сочи начнут выплачивать на следующей неделе

Жители получат порядка 18 млн рублей

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Сочи начнут выплачивать жильцам пострадавших домов компенсации на следующей неделе, сообщили журналистам в пресс-службе администрации курорта.

Из-за непогоды в Сочи подтопило 90 домовладений, компенсации положены 355 жильцам. На эти цели потребуется порядка 18 млн рублей.

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"Прошу максимально серьезно отнестись к этой работе, тщательно подготовить и оперативно направить в край все необходимые документы, чтобы уже со следующей недели начать выплаты пострадавшим", - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский, чьи слова приводит пресс-служба.

4 июля на Сочи обрушились ливни со шквалистым ветром, подтопленными оказались десятки домов, ветер повалил деревья, семь населенных пунктов локально остались без электричества. Сейчас последствия непогоды устранены, город и пляжи очистили от мусора, ила и веток.

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