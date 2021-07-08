Власти заявили, что пляжи Сочи безопасны для купания

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Результаты проб, взятых на пляжах Сочи после ливней и шторма, в пределах нормы, купаться там безопасно, сообщила пресс-служба администрации Сочи в четверг.

"Результаты всех анализов в пределах нормы. Купание на сочинских пляжах безопасное", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Сочи открылись почти все пляжи, исключение составляют несколько территорий в районе поселка Кудепсты, который больше других пострадал от стихии. 8 июля сотрудники сочинского "Водоканала" провели расчистку пляжа "Робинзон", оттуда вывезли более 100 тонн мусора.

Штормовое предупреждение в городе сняли, власти разрешили купаться в море.