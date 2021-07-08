Школу на 550 мест построят в Барнауле к 2024 году

БАРНАУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Школа на 550 мест появится к 2024 году в Барнауле, где решают проблему по переводу обучающихся в односменный режим. На строительство регион рассчитывает получить федеральную субсидию, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального Минобразования и науки.

"Нами была подана заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета для софинансирования расходов по реализации программы развития образования. Субсидия на строительство необходима для решения задач по переводу обучающихся в односменный режим, переводу их из аварийных зданий и зданий, требующих капремонта. По итогам конкурсного отбора отобран один объект, это строительство средней школы на 550 мест в квартале в Барнауле по улице Взлетная. Планируется, что строительство школы будет закончено в 2024 году", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что сумма субсидии, которую регион получит из федерального бюджета, еще неизвестна. Однако, по предварительным данным, строительство школы потребует не менее 500 млн рублей, так как расходы на строительство всех современных школ определяются, исходя из стоимости одного ученического места в размере 1 млн рублей.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщал, что в регионе 1 084 школы, в которых учатся 275 тыс. детей. Потребность в ученических местах остается высокой: нужны еще более 7,5 тыс. учебных мест, половину из которых предстоит создать в Барнауле. Томенко попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина о содействии включению в программу государственно-частного партнерства проекта строительства двух школ в Барнауле почти на 1,7 тыс. мест.