В селе под Астраханью из-за новых случаев заболевания продлили карантин

АСТРАХАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Карантин, введенный в селе Зензели Лиманского района Астраханской области до 8 июля из-за осложнения эпидситуации с новой коронавирусной инфекцией, продлили еще на неделю. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Управлении Роспотребнадзора по Астраханской области.

"Карантин в селе Зензели будет продлен еще на неделю в связи с выявлением нескольких новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние три дня среди населения села Зензели", - сказал собеседник агентства.

С 25 июня сроком на 14 дней село Зензели закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, жителям села запретили выезд в другие населенные пункты региона. Соответствующее постановление регионального правительства, подписанное губернатором региона Игорем Бабушкиным, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Выезжать из села можно только после нахождения на карантине в условиях двухнедельной изоляции и получения отрицательного результата анализа на наличие новой коронавирусной инфекции.