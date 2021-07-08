Глава МИД ФРГ считает возможным снять все ограничения в стране через несколько недель

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает возможным снять коронавирусные ограничения в Германии через несколько недель, когда все граждане получат возможность привиться от COVID-19. Такое мнение он выразил в четверг журналистам во время визита в Люксембург.

"Если это произойдет [если все смогут иметь возможность привиться], то больше не будет веских оснований обременять общество ограничениями", - приводит его слова агентство DPA. "Тогда начнется нормальная жизнь - жизнь с вирусом, но не жизнь в условиях локдауна", - полагает Маас.

Ранее министр предположил, что все коронавирусные ограничения общественной жизни в Германии будут сняты в августе. "Я не вижу причин для этого [ограничений], если 70-80% граждан будут привиты и вообще, как правило, не могут заболеть", - заявил Маас.

Сейчас в ФРГ по-прежнему действуют правила социальной дистанции и гигиены: в магазинах и других учреждениях необходимо носить маски, во многих заведениях нужно регистрироваться посредством специальных приложений. Массовые мероприятия, в том числе спортивные, практически не проводятся.