В Свердловской области 170 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Число учеников, получивших 100 баллов на Едином государственном экзамене, в Свердловской области в 2021 году увеличилось треть. В регионе 170 выпускников сдали экзамен на 100 баллов, сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

В августе 2020 года сообщалось о 128 выпускниках, получивших за экзамен 100 баллов, восемь школьников получили на ЕГЭ 100 баллов сразу по двум предметам.

"Всего по итогам основного периода ЕГЭ в регионе 170 "стобалльников", а также 12 участников получили максимальные баллы сразу по двум предметам", - говорится в сообщении.

В 2021 году школы региона выпустили порядка 20 тыс. человек из 11 классов.