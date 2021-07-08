Форум "Дело за малым" в Краснодаре перенесли

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Форум "Дело за малым" для представителей малого бизнеса, который должен был пройти в Краснодаре осенью, перенесен на 2022 год из-за нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил ТАСС в четверг вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"В этом году в связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой мы не можем гарантировать соблюдение всех норм и требований при привычном размахе форума ["Дело за малым"]. Поэтому принято непростое решение перенести его проведение на следующий год", - сказал Руппель.

Он уточнил,что с 2016 года аудитория форума выросла в шесть раз и в 2019 году в его работе приняли участие более 25 тыс. человек, в том числе представители субъектов малого и среднего предпринимательства из 70 регионов России, пять иностранных государств, федеральных органов государственной власти, российских деловых и научных кругов. Мероприятие признали одним из лучших событий в России в области стратегической коммуникаций и в области ивент-технологий и развития общественных связей.

"За годы проведения форум "Дело за малым" стал уникальной, крупнейшей в России креативной площадкой для развития малого и среднего предпринимательства. Он не только поднимал самые актуальные темы в выступлениях спикеров мирового уровня, но и формировал тенденции на следующий год", - отметил вице-губернатор.

Также Руппель поблагодарил партнеров, которые участвовали в подготовке события. Кроме того, замглавы региона добавил, что перенос форума не скажется на эффективности государственной поддержки малого и среднего бизнеса. В регионе продолжат проходить офлайн- и онлайн-события, поддерживающие предпринимателей.