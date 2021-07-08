Кузнецова поддержала предложение о создании центров помощи многодетным семьям

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала предложение народной программы партии "Единая Россия" о создании и развитии многофункциональных центров поддержки многодетных семей, расширении использования материнского капитала, введении дополнительных налоговых льгот. Эти предложения экспертов по поддержке материнства и детства прозвучали в четверг в ходе стратегической онлайн-сессии.

"Все темы важные. В народной программе не может быть маленьких и больших вопросов. Не надо думать только миллионами и миллиардами, есть конкретный человек, ему надо помочь. Это уже много и достойно того, чтобы войти в народную программу ["Единой России"]", - сказала Кузнецова.

Она поддержала предложение по созданию и развитию по всей стране сети центров, отказывающих поддержку многодетным семьям. "Локализация вопросов, связанных с решением проблем семей в одном месте, чтобы они не бегали в разветвленной инфраструктуре. Абсолютно точно поддерживать надо ресурсные многофункциональные центры подобного рода", - подчеркнула Кузнецова.

Она также поддержала предложение о назначении минимального размера алиментов при разводе родителей. "Поддерживаю предложение по алиментам, но все должно быть тонко, корректно для двух сторон. Нужно совершенствовать систему взыскания алиментов, используя современные ресурсы", - сказала детский омбудсмен.

Маткапитал, налоговые льготы и День отца

Кузнецова также одобрила предложения по расширению использования материнского капитала, в частности, некоторые родители хотели бы оплачивать из этих средств негосударственные детские сады. При этом омбудсмен подчеркнула, что такое решение должно быть добровольным, а не вынужденным. "Должен быть выбор - хочу водить не в бесплатный сад, а в платный и на это тратить капитал", - отметила Кузнецова.

Она поддержала и предложение единороссов вернуть в школы врачей, вновь открыть коррекционные школы и детские сады. "К дефектологам надо добавить еще детскую психиатрическую службу, суицидологов единицы у нас. Нужен комплексный подход, в том числе законодательные инициативы, которые позволят вернуть дефектологов в образовательную систему с достойной оплатой и условиями труда. Не раз поднимался вопрос возвращения врачей в школы. Понимание, поддержка есть, надо дожимать и внести в программу", - сказала Кузнецова.

Также участники встречи поднимали вопросы ремонта школ, развития инфраструктуры сельских школ и детсадов, строительства детских площадок на селе, прозвучали предложения о полной отмене НДФЛ для многодетных семей. "Правильная тенденция [введения] налоговых льгот. Пусть это будет вариативная история, связанная с числом детей в семье. <...> Надо продумать целый блок предложений в части налоговых льгот и завести в программу", - отметила Кузнецова.

Она также поддержала предложение о введении нового праздника - Всероссийского дня отца. "Более 20 регионов России в третье воскресенье октября отмечают этот праздник, конечно, здорово, если он станет всероссийским. Надо включать это в наши задачи", - подчеркнула омбудсмен.

Обещания придется выполнять

В свою очередь председатель движения "Совет матерей России", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая отметила, что в народную программу, с которой партия "Единая Россия" пойдет на выборы в Госдуму, нужно внести "все пожелания, которые сейчас являются самыми горячими". При этом она подчеркнула, что все обещания надо реализовывать. "За каждым этим пунктом стоит человек, и мы уверены в том, что "Единая Россия" сможет бороться за каждый пункт, который появится в народной программе нашей партии", - заключила Буцкая.

О выборах

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

"Единая Россия" провела свой предвыборный съезд 19 июня. В общефедеральную часть списка по предложению президента РФ вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Список разбит на 57 региональных групп. Также партия выдвинула кандидатов по одномандатным округам.