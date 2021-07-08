Ограничения на работу общепита в ночное время продлили в Саратовской области

САРАТОВ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение продлить до 23 июля ограничения на работу ряда организаций из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин на своей странице в Instagram в четверг.

С 23 июня до 8 июля в регионе ограничили работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00. Исключения: обслуживание навынос, доставка заказов, предприятия общепита на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, придорожные кафе. Кроме того, приостанавливалось проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и других предприятиях общепита.

"В Саратовской области до 23 июля продлен ряд ограничений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 9 июля возобновляется работа фуд-кортов в торговых центрах. Они будут функционировать при условии соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 67 667 человек. Выздоровели с начала эпидемии 63 883 человека, за сутки - 120 человек.