Возвращенных из Сирии российских детей передали родственникам

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российских детей, возвращенных из Сирии 3 июля, передали родственникам. Об этом в четверг сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Сегодня, после оформления необходимых документов, детей, ранее вывезенных из Сирии, передали родственникам. Они отправятся в шесть регионов страны: в Республику Дагестан, Чеченскую и Карачаево-Черкесскую республики, Самарскую и Тюменскую области, Ставропольский край. Родственникам даны рекомендации по дальнейшему сопровождению детей", - говорится в сообщении.

Кузнецова напомнила, что готовы документы на 106 российских детей, находящихся в лагере беженцев Эль-Холь. "Очередной этап большой работы по возвращению российских детей с территории Ближнего Востока сегодня завершен. Наконец они вернутся в мирную жизнь. Впереди долгий процесс лечения и реабилитации, который предстоит пройти вместе со специалистами, рука об руку с родственниками - они с нетерпением ждали, верили в возвращение детей. Наша работа продолжается", - добавила она.

Самолет Министерства обороны РФ 3 июля доставил из Сирии в Россию еще 23 российских ребенка.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по установлению места нахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Работа осуществляется по поручению президента РФ. За это время на родину из Ирака и Сирии возвращен 341 ребенок.