В Карелии за месяц выдали паспорта коллективного иммунитета 40 организациям

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Власти Карелии, где сложилась напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией, почти за месяц выдали 40 паспортов коллективного иммунитета организациям и предприятиям, где более 60% сотрудников вакцинировались или переболели COVID-19 за последние полгода. Об этом в четверг журналистам сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

В середине июня глава Карелии Артур Парфенчиков поручил Минэкономразвития совместно с Минздравом региона организовать выдачу паспортов коллективного иммунитета. Организации могут собрать данные о количестве вакцинированных и переболевших коронавирусной инфекцией, передать их в Минэкономразвития, которое после проверки информации специалистами Минздрава выдаст документ.

"На сегодняшний день выдано 40 паспортов коллективного иммунитета. К сожалению, мы видим рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы ко всем предпринимателям не применять одни и те же ограничительные меры, вводится определенная дифференциация. К тем предприятиям, которые получили паспорт коллективного иммунитета, в случае дальнейшего ухудшения эпидемической обстановки будут применяться меньшие меры, либо они не будут применяться вовсе", - сказал он.

По словам Ермолаева, всего с 16 июня в ведомство поступило около 50 заявок. Отказ получили те, кто еще не достиг 60%-го рубежа в формировании иммунной прослойки. При этом среди обладателей документа есть коллективы, где от новой инфекции привились 100% сотрудников.

Среди организаций, которые уже получили "зеленые паспорта", есть как коммерческие предприятия, в том числе общепита, так и муниципальные и республиканские органы власти. Документ о необходимом уровне иммунитета против коронавируса среди первых получили республиканские министерства по национальной политике, здравоохранения и экономического развития.

На сегодняшний день в республике, по данным Минздрава Карелии, зафиксировано 51 783 случая заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 199, среди вновь выявленных заболевших 193 не вакцинировались. Всего выздоровели 48 492 пациента, умер 651. В регионе действует запрет на посещение стационарных организаций социального обслуживания без предъявления отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации от коронавируса. Максимальное число участников мероприятий в помещениях ограничено 30. Количество зрителей в театрах и концертных залах может достигать не более 75%, в кинотеатрах - 50% от максимальной вместимости.