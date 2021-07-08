Клишас: наказание за неполную уплату алиментов требует дополнительного обсуждения

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал концепцию правительственного законопроекта о возможности освобождения от уголовной ответственности за неуплату алиментов в случае полного погашения задолженности по их выплате, отметив при этом, что отдельные его положения требуют дополнительного обсуждения. Об этом сообщил в четверг глава комитета Андрей Клишас.

"Законопроектом устанавливается возможность освобождения лица от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, за неуплату алиментов в случае полного погашения задолженности по их выплате. Данное предложение поддерживается в полной мере", - сказал сенатор.

При этом он отметил, что законопроектом также предлагается закрепить возможность безусловного привлечения к уголовной ответственности лиц, исполняющих свои алиментные обязательства частично, то есть "в случае несоответствия уплаченного размера средств размеру, установленному в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением". "В этой связи комитет в своем отзыве обратил внимание на то, что данное положение не в полной мере соответствует целям защиты прав и интересов незащищенных категорий граждан и требует дополнительного обсуждения. Комитет полагает, что лишение свободы в случае частичного исполнения лицом своих алиментных обязательств может привести как к ухудшению материального положения детей, так и иметь негативные последствия для их будущего", - подчеркнул Клишас.

Он напомнил, что уголовная ответственность "является крайним средством, с помощью которого государство реагирует на противоправное поведение в рамках охраны общественных отношений". По словам главы комитета СФ, отзыв был направлен в профильный комитет Государственной думы.