Первую станцию проекта "Городская электричка" запустили в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Первая станция совместного проекта Западно-Сибирской железной дороги и правительства Новосибирской области "Городская электричка", предусматривающего строительство четырех железнодорожных станций и железнодорожного кольца между берегами Оби, начала работу в Новосибирске. Станция, располагающаяся на левобережье, позволит значительно сократить время пассажиров в пути, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Время в пути для пассажиров будет значительно сокращено в сравнении с автомобильным транспортом. Поездка до станции "Новосибирск-Главный" займет примерно полчаса, до остановочной платформы "Гагаринская" - 38 минут, до станции "Новосибирск-Восточный" - 45 минут", - приводит пресс-служба слова начальника Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александра Грицая.

Всего от новой остановочной платформы "Пригородный простор" будут курсировать шесть маршрутов. Три из них начали курсировать уже 8 июля, еще три маршрута запустят 9 июля. Поезда будут ходить по будням.

Как сообщал ТАСС ранее министр транспорта региона Анатолий Костылевский, протяженность маршрута составляет 23,6 км. По словам Костылевского, для организации движения не требуется приобретение новых поездов. Прогнозируемый пассажиропоток в первый месяц - 500 человек в день, затем он будет увеличиваться.

По словам главы Минтранса, последующее строительство железнодорожной инфраструктуры в рамках "Городской электрички" будет производиться только за счет РЖД, однако власти рассматривают также вероятность привлечения инфраструктурных кредитов на этот проект.

Проект "Городская электричка" направлен на развитие транспортной доступности левого берега Новосибирска за счет организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения. Проект не вошел в федеральную программу, как планировалось изначально, поэтому регион намеревается реализовать его вместе с РЖД самостоятельно. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценивал реализацию первого этапа "Городской электрички" в 600 млн рублей. Главное преимущество проекта - использование уже существующих железнодорожных путей, не требующих дополнительных затрат. По прогнозу ЗСЖД, который озвучивался ранее, после завершения строительства "Городской электрички" пассажиропоток должен вырасти на 11,5 млн человек.