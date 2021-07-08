Более 25 тыс. семей в Воронежской области получили финансовую поддержку с начала года

ВОРОНЕЖ, 8 июля. /ТАСС/. Более 25 тыс. семей из Воронежской области воспользовались финансовыми мерами поддержки от государства с начала 2021 года. Об этом в четверг сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

"Сегодня в регионе насчитывается 38 таких мер, финансируемых из областного и федерального бюджетов. Для достижения повышения уровня рождаемости уже третий год реализуется региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Вся совокупность финансовых мер, которые заложены в проект, позволила обеспечить мерами поддержки в 2020 году около 27 тыс. воронежских семей. С начала 2021 года мерами поддержки охвачено уже более 25 тыс. семей", - приводит слова Нетесова пресс-служба областного парламента.

Он уточнил, что Воронежская область на сегодняшний день находится на втором месте среди регионов России по количеству мер соцподдержки многодетных семей. Кроме того, с начала 2021 года в Воронежской области также начали действовать новые меры соцподдержки семей с детьми.

"Одна из них - оплаченный сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку одного из родителей в связи с рождением второго ребенка. Еще одна форма поддержки - выплата единовременного денежного пособия в размере 200 тыс. рублей взамен предоставления земельного участка. На последнем заседании думы был принят закон, по которому в Воронежской области семьи с детьми смогут в приоритетном порядке получать помощь на основании соцконтрактов", - добавил глава областного парламента.