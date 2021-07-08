В Ингушетии ограничили время работы кафе и ресторанов

МАГАС, 8 июля. /ТАСС/. Оперштаб Ингушетии по предупреждению завоза и распространения коронавируса до 1 сентября ввел новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости в регионе, в рамках которых в республике ограничивается время работы общепита, а пятничные коллективные молитвы будут проводиться на открытом воздухе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По данным пресс-службы, показатель распространения инфекционного процесса в Ингушетии составил в среднем за текущую неделю - 1,78, что больше аналогичного показателя в сравнении с предыдущей неделей на 48,33%. Суммарный показатель месячной заболеваемости за июнь превышает аналогичный показатель за май на 21%.

"Решением республиканского оперативного штаба организации общественного питания переводятся на режим работы с 07:00 до 21:00. Актуализированы ограничения на проведение свадеб и иных массовых мероприятий в домах торжеств площадью менее 400 кв. м при одновременном нахождении в них более 100 гостей. При этом артистам подведомственных Минкультуры учреждениям запрещено выступать на подобных событиях", - говорится в сообщении.

Также ограничили до 21:00 мск работу детских развлекательных площадок, парковых аттракционов, а также досуговых центров, расположенных в помещениях, кроме учреждений допобразования.

"Рекомендовано проведение пятничных молитв в мечетях при соблюдении требований по социальной дистанции и масочного режима, а по возможности - на открытом воздухе. При нахождении в местах скопления людей, при передвижении на общественном транспорте также необходимо придерживаться норм личной гигиены и использовать средства индивидуальной защиты. Ограничения и рекомендации действуют до 1 сентября", - добавили в пресс-службе.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявили 39 случаев заражения, за все время пандемии заболели 16 441 человек, из них 194 госпитализировали. Умерли 197 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 15 778.