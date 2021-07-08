Пострадавшим от подтоплений жителям Карачаево-Черкессии окажут материальную помощь

ЧЕРКЕССК, 8 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии окажут материальную помощь жителям региона, пострадавшим от подтоплений в июне. Об этом по итогам заседания республиканской комиссии по ЧС в четверг сообщил глава региона Рашид Темрезов в Instagram.

"Как я уже говорил, люди не останутся наедине со своей бедой. Знаю, по моему поручению главы местного самоуправления оперативно помогали нуждающимся семьям, чьи дома были подтоплены. По результатам работы оценочных комиссий органов местного самоуправления домовладельцам, у которых был нанесен ущерб жилым помещениям, а также тем, чье имущество первой необходимости было частично или полностью утрачено, будет оказана единовременная материальная помощь", - сообщил он.

Темрезов добавил, что продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна, расчистке водоотводных каналов и разбору завалов на отдельных участках в отдаленных населенных пунктах. Следующий этап - крупные дорожные работы, к которым планируется приступить после проектно-изыскательских работ.

С 28 июня в Карачаево-Черкесии ввели режим повышенной готовности после того, как в результате сильного дождя, града, ветра на территории большинства муниципальных образований республики подтопило частные домовладения и придомовые территории, размыло дороги федерального, республиканского и местного значения, возникла угроза схода селевых потоков. Как отметил глава республики, количество осадков, выпавших на территории республики, превысило полторы среднемесячных нормы.