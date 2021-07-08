В Усинске ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

СЫКТЫВКАР, 8 июля. /ТАСС/. Власти городского округа Усинск в Республике Коми ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров. На территории муниципалитета действуют пять пожаров, три из них локализованы, сообщила пресс-служба муниципалитета в четверг.

"В Усинске введен режим функционирования "Повышенная готовность". Такое решение было принято сегодня на внеплановом заседании комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности в связи с выявленными лесными пожарами <…>. На данный момент зафиксировано пять действующих лесных пожаров. Все пять очагов находятся примерно в 45 километрах от деревни Захарвань. Три уже локализованы. Опасности для населения нет", - говорится в сообщении, размещенном на странице администрации Усинска во "ВКонтакте". В готовность привели силы и средства для тушения, в том числе членов добровольной пожарной охраны.

По информации главного управления МЧС РФ по Коми, с начала нынешнего пожароопасного сезона в регионе возникло 65 лесных пожаров на площади 598,5 га. Больше половины из них происходят по вине местного населения. С 24 июня в Коми действует особый противопожарный режим, ввели запрет на посещение леса. На 9 июля установили пятый, чрезвычайно высокий, класс пожарной опасности в семи муниципалитетах Коми из 20.