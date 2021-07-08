Власти Псковской области ввели карантин по АЧС в трех районах

ПСКОВ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области ввели карантин по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Дедовичского, Дновского и Порховского районов. Об этом говорится в тексте указа губернатора Михаила Ведерникова, опубликованном в четверг на портале правовых документов администрации региона.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней: на территории, прилегающей к угрожаемой зоне (зона наблюдения), - территории муниципального образования "Дедовичский район", территории муниципального образования "Дновский район", территории муниципального образования "Порховский район", - отмечается в сообщении.

На этих территориях запретили ввоз свиней для воспроизводства и откорма, а также запретили реализацию свиней, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением свиней.

По данным властей, карантин также ввели на территории эпизоотического очага - участке территории муниципального автономного учреждения "Охота-Рыбалка" в Дедовичском районе. Там запретили заготовку дикого кабана на мясо и для изготовления чучел. Кроме того, запрет ввели на заготовку кормов и подстилочного материала для свиней, а также на охоту.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не регистрировалось, однако ученые не исключают такого риска.