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В Калининградской области от коронавируса привились 15,9% населения

Эпидемическая ситуация в регионе, по словам главного санитарного врача области Елены Бабуры, характеризуется как напряженная

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Уровень вакцинации взрослого населения в Калининградской области от нового коронавируса составляет 15,9%. Эпидемическая ситуация в регионе характеризуется как напряженная, сообщила журналистам в четверг главный санитарный врач области Елена Бабура.

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"На сегодняшний день у нас по второй прививке [от коронавируса] защищено 127 тыс. жителей Калининградской области - то есть 15,9% у нас защищены и имеют такой уровень коллективного иммунитета", - сказала Бабура.

Текущая эпидемическая ситуация в регионе, по ее словам, характеризуется как напряженная. Коэффициент распространения инфекции длительное время превышает единицу. Рост заболеваемости отмечается среди всех возрастных групп. Об улучшении ситуации можно будет говорить после формирования коллективного иммунитета у 60% взрослых жителей области, отметила Бабура.

По данным регионального оперативного штаба, на 8 июля в области зафиксировали 37 909 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 210 - за прошедшие сутки. Вылечился 36 251 пациент, умерли 572 человека, остаются под медицинским наблюдением 7 347 человек.

С 23 июня в области объявили об обязательной вакцинации работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли, здравоохранения. В срок до 20 августа двумя компонентами вакцины должны привиться не менее 60% сотрудников предприятий и учреждений, которых касается это решение. На 7 июля в регион суммарно поставили 193 927 комплектов доз вакцины от нового коронавируса.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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